Košarkaška reprezentacija Nemačke po drugi put u istoriji okotilila se zlatom na Eurobasketu.

Nemci su u finalu nakon velike drame bili bolji od Turske i slavili rezultatom 88:83!

Turska - Nemačka, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Odmah po završetku meča, iako je pre finala likovao, Ergin Ataman je brže-bolje pobegao u svlačionicu - i to jedini!

Međutim, nakon nekog vremena, teške volje Ataman je morao da se vrati na teren, barem na kratko, kako bi primio srebrnu medalju.

Ergin Ataman, Eurobasket, dodela medalja
Ergin Ataman na dodeli medalja Foto: Kurir Sport

Pogledajte kako je selektor Turske otišao sa parketa po završetku meča:

Šokantan potez Atamana nakon finala - pobegao! Izvor: Kurir

BONUS VIDEO:

Ergin Ataman u šetnji Rigom Izvor: Kurir