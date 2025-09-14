Nemci pobedili Tursku, Ergin Ataman pobegao!
poražen je
KAO POKISAO! Šokantan potez Atamana posle finala - jedini odmah otišao u svlačionicu! (VIDEO)
Košarkaška reprezentacija Nemačke po drugi put u istoriji okotilila se zlatom na Eurobasketu.
Nemci su u finalu nakon velike drame bili bolji od Turske i slavili rezultatom 88:83!
Turska - Nemačka, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Odmah po završetku meča, iako je pre finala likovao, Ergin Ataman je brže-bolje pobegao u svlačionicu - i to jedini!
Međutim, nakon nekog vremena, teške volje Ataman je morao da se vrati na teren, barem na kratko, kako bi primio srebrnu medalju.
Ergin Ataman na dodeli medalja Foto: Kurir Sport
Pogledajte kako je selektor Turske otišao sa parketa po završetku meča:
