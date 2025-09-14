Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Nemačke postala je prvak Evrope u košarci, pošto su u velikom finalu u Rigi slavili protiv Turske sa 88:83 i to nakon velikog preokreta. Panceri su na kraju uspeli da dođu do veoma velike pobede, nakon što su se spasili u poslednjim trenucima.

Jednostavno, Nemačka je na kraju sačuvala dosta toga u svojim rukavima i Isak Bonga je doneo Pancerima veoma važnu pobedu. Naravno, osim njega je dosta važan bio i Denis Šreder, kao i Franc Vagner.

Nakon meča je analizu dao i Vlade Đurović koji je stručni konsultant na Arena sport televiziji:

- Čestitke Nemcima, tačno rekao sam da će Nemci dobiti ako uđu u završnicu sa jedan ili dva poena i dobili su. Šreder je odigrao na kraju maestralno, pre toga ništa. Tajs je bio smešan čitavu utakmicu, onda da trojku odlučujuću. Drugi strana je Šengun promašio zicer, onda promašio i trojku kojom je mogao nešto da uradi. Izgubili su jer je Osmani dao svega dva poena, kad ti u dva poena daš 28 poena, a ovde dva, tu trener ne može da reaguje. Stavio je onog Bonu, on je nešto uradio, ali falilo je drugih igrača. Korkmaz nije pogledao koš, Hazer dao dva, Sipahi dao trojku. Samo dva igrača su davala - kaže Vlade, koji je apostrofirao Bongu.