Bogdan Bogdanović poslao poruku na kraju Eurobasketa!
ZA KRAJ JEDNE PRIČE! Oglasio se Bogdan Bogdanović i stavio tačku!
Košarkaši Turske poraženi su od Nemačke u finaluEurobasketa rezultatom 88:83!
Posle finalnog meča u Rigi oglasio se kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović koji je zbog povrede ranije okončao nastup na Eurobasketu već posle drugoog kola grupne faze:
Bogdan Bogdanović u dresu Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
- Čestitke, Turska - napisao je Bogdanović prvo na turskom jeziku.
Potom je nastavio.
- Momci, odigrali ste srcem za svoju zemlju i definitivno ste postali jedan od najzanimljivijih timova za gledanje. Propustio sam vas ovog puta, ali vidimo se sledeći put - napisao je Bogdanović.
Nemci su tako objedini titule i na Svetskom, ali i sada na Evropskom prvenstvu u samo dve godine.
