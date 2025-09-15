Slušaj vest

Košarkaši Turske poraženi su od Nemačke u finaluEurobasketa rezultatom 88:83!

Posle finalnog meča u Rigi oglasio se kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović koji je zbog povrede ranije okončao nastup na Eurobasketu već posle drugoog kola grupne faze:

Bogdan Bogdanović u dresu Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

- Čestitke, Turska - napisao je Bogdanović prvo na turskom jeziku.

Potom je nastavio.

- Momci, odigrali ste srcem za svoju zemlju i definitivno ste postali jedan od najzanimljivijih timova za gledanje. Propustio sam vas ovog puta, ali vidimo se sledeći put - napisao je Bogdanović.

Nemci su tako objedini titule i na Svetskom, ali i sada na Evropskom prvenstvu u samo dve godine.

Ne propustiteFudbalHAOS! Opšta tuča "delija" i "grobara"! Motke, štange i baklje - jezivi snimci! (VIDEO)
Tuča Delija i Grobara
EuroBasket 2025ISAK BONGA JE MVP FINALA EUROBASKETA: Evo šta na to kaže Vlade Đurović!
2024-12-13 19_32_47-ARENA STUDIO, PLEJ-OF ABA LIGE (posle pete utakmice)_ Gosti Vlade Đurović i Drag.jpg
EuroBasket 2025HEROJ NEMAČKE: Zamenio Mumbrua i pokorio Evropu! Ibrahimagić otvorio dušu nakon finala!
Alan Ibrahimagić
EuroBasket 2025PROTIV SRBIJE SE SMEJAO I POKAZIVAO PESNICE: Pogledajte sada Atamana - na ivici suza, baš mu je teško...
Ergin Ataman nakon poraza u finalu Eurobasketa

BONUS VIDEO:

Šokantan potez Atamana nakon finala - pobegao! Izvor: Kurir