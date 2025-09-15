AKO STE PROPUSTILI SPEKTAKULARNO FINALE EUROBASKETA - OVO MORATE POGLEDATI! Najzanimljiviji detalji sa meča o kom bruji čitava planeta!
Košarkaši Nemačke i Turske u finalu Eurobasketa priredili su ljubiteljima košarke spektakl za pamćenje.
Nemačka je osvojilta titulu prvaka Evrope, pošto je posle preokreta u završnici meča savladala selekciju Turske rezultatom 88:83.
Bilo je to jedno od najuzbudljivijih finala u istoriji Eurobasketa. Ljubitelji košarke imali su priliku da vide pregršt atraktivnih poteza, nestvarnih poena, preokreta i na kraju eksploziju emocija košarkaških ratnika. Veliko slavlje Nemaca i suze turskih igrača i slomljenog Ergina Atamana.
Za sve vas koji ste propustili finale, ali i one koji žele ponovo da uživaju u čarolijama nemačkih i turskih košarkaša imamo sjajnu video kompilaciju najzanimljivijih momenata sa ove spektakularne utakmice.
Uživajte!
Kurir sport