 Košarkaši Nemačke i Turske u finalu Eurobasketa priredili su ljubiteljima košarke spektakl za pamćenje.

Nemačka je osvojilta titulu prvaka Evrope, pošto je posle preokreta u završnici meča savladala selekciju Turske rezultatom 88:83.

Turska - Nemačka, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Bilo je to jedno od najuzbudljivijih finala u istoriji Eurobasketa. Ljubitelji košarke imali su priliku da vide pregršt atraktivnih poteza, nestvarnih poena, preokreta i na kraju eksploziju emocija košarkaških ratnika. Veliko slavlje Nemaca i suze turskih igrača i slomljenog Ergina Atamana.

Za sve vas koji ste propustili finale, ali i one koji žele ponovo da uživaju u čarolijama nemačkih i turskih košarkaša imamo sjajnu video kompilaciju najzanimljivijih momenata sa ove spektakularne utakmice.

Uživajte!

