ERGIN ATAMAN U OČAJU, NIKADA GA OVAKVOG NISMO VIDELI! Isplivao snimak turskog trenera sa finala Eurobasketa 2025: Nije mu bilo dobro, seo je da se ne bi srušio!
Košarkaši Nemačke popeli su se na krov Starog kontinenta pošto su u finalnom meču Eurobasketa 2025 savladali Tursku rezultatom 88:83 (24:22, 16:24, 26:21, 22:16).
Neuspeh u finalu teško je pao turskom treneru Erginu Atamanu.
Ataman je tokom Eurobasketa često bio u centru pažnje svetskih medija. Slavio je burno svaku pobedu, najavljivao zlato, a onda pao u očaj posle poraza u finalu.
Ipak, snimak koji je nastao kada su Nemci dobijali zlatne medalje obišao je čitavu planetu.
Očajni Ataman seo je na klupu, delovalo je da će se srušiti u svakom trenutku i nikada pre ga ovakvog nismo videli. Nije mu bilo dobro i to se moglo primetiti, te je jasno da je spuštanje turske reprezentacije na zemlju bilo veoma, veoma bolno za njega.
Pogledajte i vi kako je to izgledalo...
BONUS VIDEO: