Košarkaši Nemačke popeli su se na krov Starog kontinenta pošto su u finalnom meču Eurobasketa 2025 savladali Tursku rezultatom 88:83 (24:22, 16:24, 26:21, 22:16).

Neuspeh u finalu teško je pao turskom treneru Erginu Atamanu.

Ergin Ataman u očaju

Ataman je tokom Eurobasketa često bio u centru pažnje svetskih medija. Slavio je burno svaku pobedu, najavljivao zlato, a onda pao u očaj posle poraza u finalu.

Ipak, snimak koji je nastao kada su Nemci dobijali zlatne medalje obišao je čitavu planetu.

Očajni Ataman seo je na klupu, delovalo je da će se srušiti u svakom trenutku i nikada pre ga ovakvog nismo videli. Nije mu bilo dobro i to se moglo primetiti, te je jasno da je spuštanje turske reprezentacije na zemlju bilo veoma, veoma bolno za njega.

Pogledajte i vi kako je to izgledalo...

