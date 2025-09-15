Slušaj vest

Nemačka je postala šampion Evrope, pošto je u finalu posle preokreta savladala selekciju Turske, a fantastični košarkaš Orlanda bio je jedan od junaka istorijskog trijmfa.

Turska - Nemačka, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Meč je završio sa 18 poena i osam skokova.

Nakon osvajanja titule osvrnuo se na predviđanja pred početak turnira.

"Mislim, jesam malo iznenađen. Mislim da su svi mislili da će Srbija da osvoji", rekao je Vagner.

Trofej je posvetio bratu Mou Vagneru, koji je zbog povrede propustio turnir.

"Zbog toga sam izašao na dodelu medalja u njegovom dresu. Imao je tešku povredu i pokušava da se oporavi što je pre moguće. Nije mogao da bude ovde, ali mislim da ga svi smatraju delom ove grupe. On je deo ovoga što ovde gradimo", otkrio je Vagner.

