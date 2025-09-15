Slušaj vest

Nemačka je osvojila titulu prvaka Evrope, pošto je u finalu savladala Tursku rezultatom 88:83, a apsolutni junak utakmice bio je as crno-belih. Sa 20 postignutih poena, pet skokova, tri asistencije, ukradenom loptom i blokadom, Bonga je poneo epitet najboljeg igrača finala u Rigi.

MVP finala Eurobasketa Foto: Stefanos Kyriazis/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Oduševio je borbeni Nemac čitavu košarkašku javnost, a imuni nisu ostali ni njegovi saigrači, koji smatraju da je došlo vreme za povratak u NBA.

Franc Vagner je poručio da će ga povesti sa sobom "preko bare", dok je Maodo Lo dodao da je to sjajna ideja.

"On je već bio tamo, tako da zaslužuje da bude u NBA i uveren sam da bi mogao da se snađe. Na ovom nivou, između Evrolige i NBA razlika je minimalna. Ako mene pitate – naravno da Bonga može da igra u NBA. Samo mu dajte ugovor i olovku da potpiše. Smatram da to važi za mnogo evropskih igrača. Ako možeš da šutiraš trojke, imaš visok nivo atleticizma i dobro telo – sigurno možeš da igraš u NBA. Bonga ima sve navedene kvalitete, može da ide tamo", rekao je Lo u razgovoru za "Meridian sport".

Priče o povratku u NBA zabrinule su navijače Partizana. Ponude sigurno neće izostati, ali Grobari ipak nemaju razloga za brigu - Bonga ne ide nigde!

Nemac je tokom leta produžio saradnju sa crno-belima do 2027. godine. U jednom periodu ugovor jeste sadržao izlaznu NBA klauzulu, ali ona je istekla i više ne postoji nikakva dilema - Bonga ostaje u Beogradu.

