Nemački košarkaš Denis Šreder nije propustio priliku da posle pobede "pancera" u finalu Eurobasketa na Turskom (88:83), udari po Erginu Atamanu!

Dok je slavlje teklo punim intenzitetom, MVP šampionata uključio se na platformu "Tvič" i pred hiljadama gledalaca poslao oštru poruku: "Atamane, od*ebi odavde! Najbolji trener? Ma hajde!", prenosi Bild.

Denis Šruder, Franc Vagner, Džordan Lojd i Kristaps Porzingis Foto: Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia, Marcin Bulanda / imago sportfotodienst / Profimedia

Kasnije tokom večeri, Šreder je na društvenim mrežama podelio Atamanovu raniju izjavu u kojoj je turski trener tvrdio da njegov tim trenutno dominira, a komentar je začinio ironičnim dodatkom: "Ljubim ti srce".

Podsećamo, Ataman je uoči finala izjavio da, ako stigne do završne utakmice, neće imati dilemu, pobediće. Ipak, teren je pokazao drugačiju sliku.

Ergin Ataman u očaju Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia, Gints Ivuskans / AFP / Profimedia, Dragana Stjepanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Šreder, osim što je podigao trofej MVP-ja turnira, osigurao je i pobedu ključnim poenima u finišu, dok su Turci ostali bez ispunjenja sna o prvoj velikoj tituli.

IMG-20250909-WA0039.jpg
ZVEZDA-REAL_72.JPG
profimedia-1020185320.jpg
Tajrik Džons u duelu sa Nikolom Kalinićem

