HAOS NAKON EUROBASKETA: Ataman na stubi srama, Šreder ga napao!
Nemački košarkaš Denis Šreder nije propustio priliku da posle pobede "pancera" u finalu Eurobasketa na Turskom (88:83), udari po Erginu Atamanu!
Dok je slavlje teklo punim intenzitetom, MVP šampionata uključio se na platformu "Tvič" i pred hiljadama gledalaca poslao oštru poruku: "Atamane, od*ebi odavde! Najbolji trener? Ma hajde!", prenosi Bild.
Kasnije tokom večeri, Šreder je na društvenim mrežama podelio Atamanovu raniju izjavu u kojoj je turski trener tvrdio da njegov tim trenutno dominira, a komentar je začinio ironičnim dodatkom: "Ljubim ti srce".
Podsećamo, Ataman je uoči finala izjavio da, ako stigne do završne utakmice, neće imati dilemu, pobediće. Ipak, teren je pokazao drugačiju sliku.
Šreder, osim što je podigao trofej MVP-ja turnira, osigurao je i pobedu ključnim poenima u finišu, dok su Turci ostali bez ispunjenja sna o prvoj velikoj tituli.
BONUS VIDEO: