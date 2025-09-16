Slušaj vest

Iskusni plejmejker Šejn Larkin nakon poraza u finalu Eurobasketa rešio je da se povuče iz nacionalnog tima Turske.

As Efesa, koji je sedam godina nastupao za tursku reprezentaciju, svoju odluku potvrdio je na društvenim mrežama.

"Pre 7 godina stigao sam u Tursku reprezentaciju bez ikakvih očekivanja. U to vreme, to je bilo samo još jedno mesto gde sam mogao da nastavim da igram igru koju volim. A sada, sedam godina kasnije, zaista osećam da je ovo mesto moj drugi dom. Način na koji ste me prihvatili i podržali znači mi više nego što bih ikada mogao da izrazim rečima. Iako nismo na kraju postigli krajnji cilj - zlatnu medalju, ljubav i podrška koju smo osećali širom cele zemlje deluju kao veća nagrada od same medalje", poručio je Larkin.

Larkin je istakao da je "bila čast nositi dres Turske".

"Mojim saigračima (mojoj braći), trenerskom osoblju, upravi, trenerima i svima koji su igrali ulogu u ovom putovanju, cenim vas. Bila mi je čast i privilegija da nosim dres nacionalnog tima i igram sa zastavom turske na grudima. Uvek ću i zauvek biti jedan od vas. Volim vas svim srcem".

Podsetimo, Turska se iz Rige vratila sa srebrom, pošto je u finalu doživela bolan poraz od selekcije Nemačke (88:83).

