Posle debakla srpske košarkaške reprezentacije na Evropskom prvenstvu, selektor Svetislav Pešić rekao je da neće ostati na tom mestu, posle 30. septembra, kada mu ističe ugovor.

Licitacija oko naslednika na klupi košarkaškog tima Srbije traje, mada je predsednik KSS Nebojša Čović rekao da ni sa jednim kandidatom iz medija nije razgovarao.

Traže novog selektora - Nebojša Čović i Svetislav Pešić Foto: Dimitrije Vasiljevic/© 2024 Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT

Poslednjih desetak dana u prvi plan je izbio mladi stručnjak Dušan Alimpijević, a odmah za njim i trener Toronto Reptorsa Darko Rajaković. U uskom krugu je i nekadašnji selektor Aleksandar Đorđević.

Nekako u drugom planu su Saša Obradović, Aleksandar Džikić, Igor Kokoškov... Slobodan je Dejan Radonjić, a Miloš Teodosić bi mogao da bude senzacionalno rešenje, jer ima trenerski gen, samo je pitanje, da li bi hteo da se bavi tim poslom. Niko ne pominje Željka Obradovića, koji je posle nekoliko trofeja doživeo debakl 2005. na EP sličan ovom Pešićevom u Letoniji, ali možda je promenio mišljenje...

Voleo bi da preuzme Srbiju - Saša Obradović Foto: Starsport/Srđan Stevanović

Posle ovakve najave kandidata kroz medije, zanimljiv komentar na društvenim mrežama ostavio je Saša Obradović, koji je slobodan i čini se, mnogo bi voleo da postane selektor Srbije.

- Hmmm... Nek sam zadnji na listi, ali da znam da ipak postojim kao trener bar - napisao je Obradović.

Srpska košarkaška reprezentacija već u novembru počinje kvalifikacije za Svetsko prvenstvo. U prvom prozoru Srbija dočekuje Švajcarsku, pa gostuje BiHi. Potom sledi duel sa Turskom.

Utakmice Srbije u kvalifikacijama za Mundobasket, prva grupa:



Srbija – Švajcarska (27. novembar)

Bosna i Hercegovina – Srbija (30. novembar)

Srbija – Turska (27. februar)

Turska – Srbija (2. mart)

Švajcarska – Srbija (2. jul)

Srbija – Bosna i Hercegovina (5. jul)