- Pričali smo malo. On je bio svestan i on zna, on je došao jer je hteo to zlato da uzme i mislim svi oni imaju sigurno veliku želju i znali su da imaju ekipu i mogućnost da to ostvare. Tako da on je verovao u to. On je odigrao, mislim dao je sve od sebe, kao i svi oni, ali to im se nije dalo. I na kraju, njima je najteže, koliko god kao navijač ili ljudi, bilo ko gleda sa strane. Njima to najteže pada, oni treba da se nose sa tim i sa svim tim pritiskom i to će da ostane. Sigurno će oni do kraja karijere, do kraja života, da se sećaju toga kako su imali priliku, njima se desilo. Dobro, to je sve deo karijere sportiste i ponekad ti se otvori, ponekad ne - zaključio je Vučević.