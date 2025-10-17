Otkriveno zašto Džanan Musa nije pojačao Partizan.
evo šta se dešavalo
DŽANAN MUSA ODBIO PARTIZANA ZBOG "GROBARA": Imao je problem sa navijačima!
Predsednik PartizanaOstoja Mijailović otkrio je da Džanan Musa nije pojačao crno-bele zbog neprijatnosti sa navijačima.
Mijailović je istakao da je Musa imao neprijatnosti sa navijačima Partizana tokom njegovog boravka u Real Madridu.
Džanan Musa Foto: Starsport, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia
- Musa nije došao u Partizan jer je imao neprijatnost s našim navijačima dok je igrao za Real Madrid i to mu nije prijalo. Rekao je da ne može to da uradi zbog svoje porodice, ali da voli i poštuje Partizan. Izvinio se deset puta i zahvalio na pozivu, ali nije mogao da pređe preko te situacije. Srećno njemu dalje, dobar je košarkaš i momak, a na sreću Dubaija - potpisao je za njih - rekao je Mijailović za "Meridian sportBH".
Musa je letos odlučio da napusti Real i preseli se u redove Dubaija.
