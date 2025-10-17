- Musa nije došao u Partizan jer je imao neprijatnost s našim navijačima dok je igrao za Real Madrid i to mu nije prijalo. Rekao je da ne može to da uradi zbog svoje porodice, ali da voli i poštuje Partizan. Izvinio se deset puta i zahvalio na pozivu, ali nije mogao da pređe preko te situacije. Srećno njemu dalje, dobar je košarkaš i momak, a na sreću Dubaija - potpisao je za njih - rekao je Mijailović za "Meridian sportBH".