Evroliga se nastavila mečevima pete runde, a svoju utakmicu u petak 17. oktobra igra i Partizan.

Posle poraza od Reala, crno-beli će u petak od 20.45 gostovati Baskoniji, a sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs.

Real - Partizan Foto: OSCAR DEL POZO / AFP / Profimedia

Takođe, direktan prenos meča čeka vas na televiziji Arena Sport Premium - početak i prvo poluvreme na drugom kanalu, a nastavak i drugi deo meča na prvom.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa

Ko će slaviti u meču Baskonija - Partizan?

