Partizan će meč petog kola Evrolige igrati protiv Baskonije u gostima u petak od 20.45, a poznato je gde možete pratiti direktan prenos ove utakmice
Evroliga
CRNO-BELI PONOVO IGRAJU U ŠPANIJI: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Baskonija - Partizan
Posle poraza od Reala, crno-beli će u petak od 20.45 gostovati Baskoniji, a sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs.
Real - Partizan Foto: OSCAR DEL POZO / AFP / Profimedia
Takođe, direktan prenos meča čeka vas na televiziji Arena Sport Premium - početak i prvo poluvreme na drugom kanalu, a nastavak i drugi deo meča na prvom.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču?
