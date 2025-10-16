Košarkaši Dubaija pobedili su na svom terenu Barselonu 83:78 (24:15, 9:19, 25:22, 25:22), u utakmici petog kola Evrolige.
DUBAI SE NE ŠALI! Posle Fenera pala i Barsa - Filip Petrušev dvocifren
Dubai su predvodili srpski košarkaš Filip Petrušev sa 23 poena i sedam skokova i Dvejn Bejkon sa 20 poena, pet skokova i četiri asistencije.
Davis Bertans pobedi je doprineo sa 11 poena i sedam skokova, Mekinli Rajt sa 11 poena i šest asistencija, a Mfiondu Kabengele sa 10 poena i 13 skokova.
U ekipi Barselone najefikasniji su bili Dario Brisuela sa 19 poena uz pet skokova i Tornike Šengelija sa 19 poena, dok je Jan Veseli dodao devet poena.
Obe ekipe imaju po tri pobede i dva poraza.
Dubai će u sledećem kolu igrati na gostujućem terenu protiv Asvela, a Barselona će dočekati Žalgiris.
