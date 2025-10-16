Slušaj vest

Dubai su predvodili srpski košarkaš Filip Petrušev sa 23 poena i sedam skokova i Dvejn Bejkon sa 20 poena, pet skokova i četiri asistencije.

Davis Bertans pobedi je doprineo sa 11 poena i sedam skokova, Mekinli Rajt sa 11 poena i šest asistencija, a Mfiondu Kabengele sa 10 poena i 13 skokova.

U ekipi Barselone najefikasniji su bili Dario Brisuela sa 19 poena uz pet skokova i Tornike Šengelija sa 19 poena, dok je Jan Veseli dodao devet poena.

Obe ekipe imaju po tri pobede i dva poraza.

Dubai će u sledećem kolu igrati na gostujućem terenu protiv Asvela, a Barselona će dočekati Žalgiris.

(Beta)

Izvor: Kurir