Aktuelni šampioni Evrope košarkaši Fenerbahčea pobedili su večeras u Istanbulu Bajern iz Minhena 88:73 (14:20, 23:12, 25:14, 26:27), u utakmici petog kola Evrolige.

Fenerbahče je tako prekinuo crnu seriju od tri uzastopna poraza i sada je na učinku 2-3 koliko ima i Bajern.

Kod ekipe Šarunasa Jasikevičusa Mikal Jantunen je odigrao odličnu utakmicu sa 15 poena uz šut za tri poena (5/6), Skoti Vilbekin je takođe bio raspoložen i od kada se vratio na teren, ovo je bila njegova najbolja utakmica. Ubacio je 14 poena uz četiri pogođene trojke, dok je Vejd Boldvin ubacio 13 poena, a Donta Hol deset.

Kod Bajerna po 13 poena su ubacili Obst, Majk i Gebrijel, a srpski košarkaš Vladimir Lučić je još jednom bio dvocifren sa deset poena.

U sledećem kolu Fenerbahče će igrati gradski derbi protiv Efesa, a Bajern će dočekati Olimpijakos.