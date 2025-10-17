BASKONIJA - PARTIZAN: Crno-beli žele prekid neugodnog niza dugog 24 godine
Košarkaši Partizana od 20.45 časova gostuju Baskoniji u utakmici 5. kola Evrolige.
Potencijalni sastavi
BASKONIJA - PARTIZAN
Hala: Buesa, Vitorija
Sudije: Saša Pukl, Gitis Vilijus, Vasiliki Caruča
BASKONIJA: Diakite, Norvel, Viljar, Dijalo, Sederkerskis, Luvavu-Kabaro, Spanjolo, Dijop, Friš, Šamanić. Trener: Paolo Galbijati
PARTIZAN: K. Džons, Murinen, Vašington, Osetkovski, Bošnjaković, Marinković, Pokuševski, Braun, Bonga, Lakić, Parker, T. Džons. Trener: Željko Obradović
(Ne)osvojiva Buesa arena
Od povratka Partizana u Evroligu, današnji rivali su odigrali šest utakmica.
Svaka od ekipa je čuvala prednost domaćeg terena.
Međutim, mečevi u Vitoriji su bili prilično neizvesni sva tri puta.
U sezoni 2022/23 Partizan je izgubio rezultatom 103:96.
Sezonu kasnije rezultat je glasio 84:83.
Prošle sezone Baskonija je pobedila rezultatom 88:82.
Crni niz koji traje čak 24 godine
Partizan za pobedu protiv Baskonije u gostima ne zna još od 2001. godine!
U tom periodu Baskonija je nekoliko puta menjala ime kluba (Taukeramika, Kaha Laboral, Laboral Kuća i konačno Baskonija), ali crno-beli nisu mogli da izbegnu poraz u Vitoriji.
Poslednji put slavili su u ovom gradu davne 2001. godine protiv Taukeramike rezultatom 80:85, a tada su za Partizan nastupali legendarni igrači poput Vlade Šćepanovića, Veselina Petrovića, Nenada Krstića, Vuleta Avdalovića, Nenada Čanka i Jove Stanojevića.
Za Taukeramiku igrali su Skola, Oberto, Noćioni, Benet, Tomašević, Vidal, Arojo...