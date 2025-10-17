Slušaj vest

Košarkaši Partizana slavili su nad Baskonijom u meču petog kola Evrolige

U jednom trenutku, crno-beli su prosuli prednost koju su stekli, te je meč uveden u dramu. Ipak, na kraju su Grobari, osim malo nervoze, imali razloga i za zadovolsjtvo.

Evo šta su sve pisali na društvenim mrežama:

Baskonija - Partizan Foto: ADRIAN RUIZ HIERRO/EFE

Grobari u Madridu Izvor: Kurir