Košarkaši Partizana od 20.45 časova gostuju Baskoniji u utakmici 5. kola Evrolige.

Crno-beli uoči ovog kola imaju učinak 2-2, a Španci su jedina ekipa bez trijumfa.

Loš start ekipa iz Vitorije delom može da "zahvali" velikim problemima sa povredama igrača.

Tako će trener Paolo Galbijati na meču protiv Partizana biti lišen usluga dvojice vodećih bekova Markusa Hauarda i Trenta Foresta. Obojica su se povredila pre dva dana na meču protiv Pariza.

U timu verovatno neće biti ni Rodiona Kuruca.

Posebno će biti bitan izostanak Foresta, koji je u jedinoj pobedi Baskonije u novoj sezoni, onoj protiv Reala u Endesi (105:100) postigao 26 poena, uz sedam asistencija i indeks korisnosti 43.

Ni Partizan nije kompletan. Pored, od ranije odsutnog, Marija Nakića, na špansku turneju nije otputovao ni Šejk Milton.

Podsetimo, Partizan u Vitoriji nije pobedio pune 24 godine, pa je ovo možda lepa prilika da se crni niz prekine.