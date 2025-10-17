Delije pozdravile svog trenera.
Evroliga
DELIJE SE OPET POKLONILE OBRADOVIĆU: Pogledajte kako je dočekan trener Zvezde po ulasku u halu
Košarkaši Crvene zvezde i Reala iz Madrida igraju meč petog kola Evrolige, a pred ovaj duel navijači su sa tribina pozdravili Sašu Obradovića.
On je, kao i prethodni put, dobio velike ovacije sa tribina.
Pogledajte tu scenu:
Crvena zvezda - Real 2025/26 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
