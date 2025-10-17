Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde i Reala iz Madrida igraju meč petog kola Evrolige, a pred ovaj duel navijači su sa tribina pozdravili Sašu Obradovića.

On je, kao i prethodni put, dobio velike ovacije sa tribina.

Pogledajte tu scenu:

Ulazak Obradovića pred meč Zvezda - Real Izvor: Kurir sport

Crvena zvezda - Real 2025/26 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

