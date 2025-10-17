Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde igraju protiv Reala meč petog kola Evrolige, a u poslednjoj četvrtini crveno-beli vode!

Trener gostujućeg tima Serđo Skariolo zaradio je tehničku, ali uprkos opomeni on se ne smiruje.

Nastavlja da divlja! Pogledajte:

Skariolo besan na meču Zvezde i Reala Izvor: Kurir

