Trener Reala ljut jer njegov tim gubi u Areni.
Evroliga
TRENER REALA SE NE SMIRUJE NI POSLE TEHNIČKE: Serđo Skariolo divlja - Real gubi od Zvezde
Košarkaši Crvene zvezde igraju protiv Reala meč petog kola Evrolige, a u poslednjoj četvrtini crveno-beli vode!
Trener gostujućeg tima Serđo Skariolo zaradio je tehničku, ali uprkos opomeni on se ne smiruje.
Nastavlja da divlja! Pogledajte:
