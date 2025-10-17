Košarkaši Virtusa iz Bolonje pobedili su u Vilerbanu ekipu Asvela sa 90:83 (21:24, 19:18, 21:22, 29:19), u utakmici petog kola Evrolige.
Evroliga
KARSEN EDVARDS RAZBIO ASVEL: Virtus slavio na gostovanju u Vilerbanu
Slušaj vest
Najbolji učinak u italijanskoj ekipi imao je Karsen Edvards sa 36 poena, Alesandro Pajola je postigao 14 poena, uz četiri asistencije, a srpski košarkaš Alen Smailagić je dodao 13 poena.
U francuskom timu bolji od ostalih je bio Glin Votson sa 24 poena, Mbaje Ndiaje je upisao 11 poena i sedam skokova, dok je 10 poena dodao Nando de Kolo.
Virtus ima učinak od tri pobede i dva poraza, a Asvel ima jednu pobedu iz pet utakmica.
U sledećem kolu Virtus dočekuje Panatinaikos, dok Asvel dočekuje Dubai.
(Beta)
Reaguj
Komentariši