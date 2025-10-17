Slušaj vest

Najbolji učinak u italijanskoj ekipi imao je Karsen Edvards sa 36 poena, Alesandro Pajola je postigao 14 poena, uz četiri asistencije, a srpski košarkaš Alen Smailagić je dodao 13 poena.

U francuskom timu bolji od ostalih je bio Glin Votson sa 24 poena, Mbaje Ndiaje je upisao 11 poena i sedam skokova, dok je 10 poena dodao Nando de Kolo.

Virtus ima učinak od tri pobede i dva poraza, a Asvel ima jednu pobedu iz pet utakmica.

U sledećem kolu Virtus dočekuje Panatinaikos, dok Asvel dočekuje Dubai.

(Beta)

Kodi posle trijumfa nad Realom Izvor: Kurir