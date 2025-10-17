"Sjajno smo počeli trećoj četvrtini, igrali smo dobro, napravili razliku, a posle smo postali nervozni i ne znam zašto. Vratili smo se onda, napravili smo analizu njihovu protiv reala kada su ispustili dva razlike. Na kraju smo u poslednja tri minuta došli na nivo koji je potrebno. Takmičarski je jaka sezona, svako može svakog da pobedi, nije lako igrati dva puta u 48 sati, ali neke pozitivne stvari su se danas pokazale, ali ne baš sve. To je košarka", rekao je Obradović.