- Ostali smo zajedno, odradili smo dobre stvari u odbrani, uhvatili smo dobar ritam na kraju poslednje četvrtine. Znali smo da su dobar tim i da će se boriti do kraja, ali smo dobili na kraju. Izgubili smo ranije ove nedelje, nismo igrali onako kako možemo, to nismo mi, znali smo kakav je ulog za danas i na kraju smo pobedom završili ovu duplu nedelju - rekao je Vašington.