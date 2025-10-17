Slušaj vest

Košarkaši Partizana savladali su u petom kolu Evrolige ekipu Baskonije sa 90:79.

Junak pobede Partizana bio je Dvejn Vašington - poenima u poslednjem minutu meča.

Baskonija - Partizan Foto: ADRIAN RUIZ HIERRO/EFE

Nakon utakmice, Vašington je rekao:

- Ostali smo zajedno, odradili smo dobre stvari u odbrani, uhvatili smo dobar ritam na kraju poslednje četvrtine. Znali smo da su dobar tim i da će se boriti do kraja, ali smo dobili na kraju. Izgubili smo ranije ove nedelje, nismo igrali onako kako možemo, to nismo mi, znali smo kakav je ulog za danas i na kraju smo pobedom završili ovu duplu nedelju - rekao je Vašington.

