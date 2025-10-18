Džordan Nvora se oglasio na društvenim mrežama posle velike pobede Crvene zvezde protiv Reala iz Madrida
EVROLIGA
DŽORDAN NVORA SE OGLASIO I BACIO DELIJE U TRANS! Zbog ovog poteza navijači Zvezde će ga još više voleti!
Slušaj vest
Košarkaši Crvene zvezde savladali su Real Madrid sa 90:75 u meču petog kola Evrolige odigranom u prepunoj Beogradskoj areni.
Zvezda je konačno prekinula seriju od 6 vezanih poraza protiv Reala, a jedan od najzaslužnijih za trijumf bio je Džordan Nvora koji je ubacio 18 poena.
Nvora je za kratko vreme postao ljubimac Delija, a posle pobede protiv Reala oglasio se na društvenim mrežama i dodatno razgalio srca navijača.
Džordan Nvora Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Džordan Nvora je na društvenoj mreži "X" ostavio dva srca - jedno crveno i drugo belo, te je jasno stavio do znanja šta oseća prema Zvezdi.
Ova objava oduševila je navijače koji definitivno imaju novog ljubimca, a pred Nvorom je da i u narednim mečevima dokaže da je ozbiljno pojačanje.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši