Zvezda je konačno prekinula seriju od 6 vezanih poraza protiv Reala, a jedan od najzaslužnijih za trijumf bio je Džordan Nvora koji je ubacio 18 poena.

Nvora je za kratko vreme postao ljubimac Delija, a posle pobede protiv Reala oglasio se na društvenim mrežama i dodatno razgalio srca navijača.

Džordan Nvora

Džordan Nvora je na društvenoj mreži "X" ostavio dva srca - jedno crveno i drugo belo, te je jasno stavio do znanja šta oseća prema Zvezdi.

Ova objava oduševila je navijače koji definitivno imaju novog ljubimca, a pred Nvorom je da i u narednim mečevima dokaže da je ozbiljno pojačanje.

