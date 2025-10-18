Slušaj vest

Prilikom jednog doskoka u napadu Efesa, nezgodnu povredu doživeo je Jorgos Papajanis koji će sada sasvim sigurno duže vreme biti van terena.

Posle doskoka Papajanis se srušio na zemlju, a zatim su ga uplakanog i očajnog izneli sa terena.

Po završetku meča, Igor Kokoškov govorio je o porazu svog tima, ali i neplaniranim situacijama koje su ga zadesile.

- Nesrećna noć za Efes. Od samog početka, u prva dva minuta, izgubili smo našeg najkonstantnijeg igrača ove sezone, Osmanija, i našeg startnog centra. To je promenilo utakmicu. Treneri kažu da treba da igrate onako kako trenirate, a mi ne treniramo tako - rekao je Kokoškov, pa dodao da Papajanisa čeka duža pauza:

- Drugi će morati da dobiju priliku. Imamo Džonsa. Poarije je bio jedan od najdominantnijih centara, izgubili smo ga, stanje Papajanisa ne izgleda dobro. Moramo se reorganizovati, možda ćemo igrati sa jednim visokim igračem. Šmic sada mora da igra na "peticu". Moramo se prilagoditi. Imamo velika očekivanja i moj posao je da pronađem rešenje, nastavio je trener Efesa i dodao o mogućem transferu: Rano je za to.

Za kraj je zaključio sledeće:

- Utakmica je završena pre sat vremena. Imamo velika očekivanja. Imamo igrače koji nam se sviđaju i moraju da daju sve od sebe da pobedimo. Nismo tim koji razvija talente, mi smo Efes. Želimo pobede, ništa drugo. Proučićemo sve opcije. Držaćemo naše opcije otvorenim.

Pogledajte i vi kako je izgledala situacija u kojoj se povredio Jorgos Papajanis:

