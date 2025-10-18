Slušaj vest

Meč je obeležila sjajna igra Partizana na startu, povratak Baskonije u trećoj četvrtini, ali i brutalan finiš crno-belih koji su na krilima Vašingtona uspeli da slave.

Ispod radara prošlo je to da je Mika Murinen konačno upisao prvi evroligaški poen! Mladi Finac pogodio je jedno slobodno bacanje u drugoj četvrtini i na taj način razbio maler u Evroligi, a veoma je zanimljivo bilo prilikom njegovog ulaska na teren.

Bonga je izvodio bacanja, a Murinen je čekao da pogodi drugo kako bi ušao u igru. Ipak, Finac je bio nestrpljiv, krenuo je na teren već posle prvog Bonginog penala, što je dovelo do ludila Željka Obradovića koji je reagovao na sebi svojstven način i zaustavio je Murinena koji je zadržao hladnokrvni izraz na licu. Kasnije je Mika ušao u igru, a Evroliga je objavila ovaj hit snimak uz urnebesan komentar.

Urnebesni snimak i još urnebesniji komentar naišao je na fenomenalne reakcije publike, a jasno je da ćemo tek uživati u komunikaciji Murinena i Obradovića.

