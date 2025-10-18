Navijači crvene zvezde su proslavili pobedu protiv Real Madrida, ali i pozdravili Fakunda Kampaca.
O ČEMU JE REČ?
DELIJE NEĆE MOĆI DA SMIRE MAŠTU POSLE OVIH SCENA! Pogledajte šta je Kampaco radio nakon utakmice u Beogradu i to sa kim...
Slušaj vest
Argentinac neće po dobrom pamtiti povratak u Beograd gde je njegova ekipa poražena u petom kolu Evrolige.
Fakundo Kampaco je dobio toplu dobrodošlicu od strane kluba sa Malog Kalemegdana i njegovih navijača. Plejmejker je za Crvenu zvezdu igrao u sezoni 2022/23, a za kratko vreme je ušao u srca navijača.
Crvena zvezda - Real Madrid Foto: Starsport
Vidi galeriju
Zato bi scene viđene utakmice mogle da obraduju mnoge.
Kampaco je, nakon tuširanja, a pre izlaska iz dvorane, sreo Nemanju Vasiljevića, generalnog direktora Crvene zvezde i Milana Dozeta, sportskog direktora ovog kluba.
Njihov razgovor se odužio i trajao je 10-ak minuta, a šta je bila tema možemo samo da nagađamo...
Bonus video:
Reaguj
Komentariši