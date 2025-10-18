O ČEMU JE REČ?

Kampaco u razgovoru sa Vasiljevićem i Dozetom

Argentinac neće po dobrom pamtiti povratak u Beograd gde je njegova ekipa poražena u petom kolu Evrolige.

Fakundo Kampaco je dobio toplu dobrodošlicu od strane kluba sa Malog Kalemegdana i njegovih navijača. Plejmejker je za Crvenu zvezdu igrao u sezoni 2022/23, a za kratko vreme je ušao u srca navijača.

Zato bi scene viđene utakmice mogle da obraduju mnoge.

Kampaco je, nakon tuširanja, a pre izlaska iz dvorane, sreo Nemanju Vasiljevića, generalnog direktora Crvene zvezde i Milana Dozeta, sportskog direktora ovog kluba.

Kampaco u razgovoru sa Dozetom i Vasiljevićem posle utakmice Zvezda - Real Izvor: Kurir televizija

Njihov razgovor se odužio i trajao je 10-ak minuta, a šta je bila tema možemo samo da nagađamo...

