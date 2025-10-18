Američki košarkaš Kobi Simons novi je igrač Baskonije, saopštio je španski klub.
Evroliga
HITNA REAKCIJA PRED UTAKMICU PROTIV ZVEZDE! Baskonija se pojačala nakon katastrofe u Evroligi i poraza od Partizana
Simons (28) je sa Baskonijom potpisao dvomesečni ugovor, sa opcijom produžetka do kraja sezone.
Američki plejmejker je prošle sezone igrao u Kini za Džeđang Golden Bulse, za koje je u proseku beležio 15,4 poena, 5,1 asistenciju i 3,4 skoka.
U ranijoj fazi karijere u NBA je nastupao za Memfis, Klivlend, Šarlot i Toronto.
Dovođenje Simonsa usledilo je nakon nedavnih povreda koje su zadobili bekovi Baskonije Trent Forest i Markus Hauard.
Baskonija zauzima poslednje mesto na tabeli Evrolige sa učinkom od pet poraza iz isto toliko utakmica.
Baskonija - Partizan Foto: ADRIAN RUIZ HIERRO/EFE
U petak je izgubila kao domaćin od Partizana, a u 6. kolu će, sledećeg četvrtka biti gosti Crvenoj zvezdi.
