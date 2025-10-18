Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde imali su fantastičnu nedelju u Evroligi.

Zvezda je najpre slavila  protiv Žalgirisa, a onda i protiv Real Madrida  u okviru 4. i 5. kola Evrolige i zaležila treću uzastopnu pobedu u ovom takmičenju.

Crvena zvezda - Real Madrid Foto: Starsport

Samo dan nakon utakmice, crveno-beli su se pohvalili i brojnosti navijača na ove dve utakmice, kako oni kaži, preko 38.000 ljudi je gledalo Zvezdu u Areni u ova dva meča. Nešto preko 18.000 kad je reč o duelu sa Žalgirisom, a nešto preko 20.000 kad je reč o Real Madridu.

- Zajedno možemo da pobedimo svakoga - poručili su iz Crvene zvezde. 

Koreografija pred meč Crvena Zvezda - Žalgiris Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić