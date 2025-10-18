Slušaj vest

Dok su "grobari" svakog leta citirali poznati hit: "Dok svira radio šta bih ti radio", prizivajući Marija Hezonju u Partizan, hrvatski košarkaš je u petak veče protiv Crvene zvezde bacao "kamenje" i "cigle" na koš...

Iako je ubacio 15 poena u porazu Reala od Zvezde (90:75), tri više nego dva dana ranije Partizanu u Madridu, hrvatski as je u meču sa crveno-belima uspeo da upiše indeks od minus 13!

Partizanu je Hezonja dao dve trojke iz šest pokušaja i ubacio sve penal, za konačnih 12 poena i indeks od plus 10. Zvezdi je pak, spakovao svega jedan šut za tri iz devet pokušaja za tri uz jedno pogođeno bacanje iz tri pokušaja.

Na sve to imao je indeks od velikih minus 13.

Iako je postigao više poena Zvezdi nego Partizanu, Hezonja je bez dileme bio jedan od najgorih na terenu, pa možemo reći da stastika i broj poena ne govore uvek sve.

"Grobari" bi mogli da promene pesmu kada je reč o Hezonji...

