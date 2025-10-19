Slušaj vest

Čitavo leto crno-beli su intenzivno tragali za pojačanjem na "petici", ali zbog trenutnog stanja na tržištu teško je bilo pronaći idealno rešenje.

Ipak, bili su strpljivi, odlučili su da rizikuju i sačekaju "NBA cut" i sada imaju priluku da dovedu čoveka koga su od starta silno želeli.

Reč je o centru iz Nigerije, Čarlsu Besiju, koji nije uspeo da se izbori za mesto u Atlanti i sada je slobodan u izboru nove sredine.

Besi je imao negarantovan "Exhibit 10" ugovor sa Atlantom, koji je uobičajen za igrače koji se bore za mesto u timu tokom priprema. Na sreću Partizana, nije uspeo da se izbori za mesto u timu, pa je sa Lamontom Batlerom zvanično napustio Hokse i crno-beli sada ponovo mogu da krenu u napad na bivšeg centra Filadelfije i Sparsa.

Podsetimo, Nigerijac je već bio u pregovorima sa Partizanom, što je potvrdio i njegov tadašnji agetnt Mark Meknil, međutim, nakon sjajnih partija u Letnjoj ligi Besi je stavio na "čekanje" crno-bele, u nadi da će ipak uspeti da pronađe angažman u NBA. Nije uspeo u svojoj nameri, pa Partizan ponovo ima priliku završi veliko pojačanje.

Besi ima 24 godine i izabran je u drugoj rundi drafta 2021. godine od strane Filadelfije. Tu je proveo godinu dana, odnosno u njihovoj filijali Delaveru. Od 2022. do 2025. godine bio je deo San Antonio Sparsa.

U Letnjoj ligi na tri utakmice prosečno je beležio 16.3 poena uz 11 skokova.

Besi je visok 208 cm i nema sumnje da bi u paru sa Tajrikom Džonsom činio glavnu pokretačku snagu crno-belih ispod samog koša. Ipak, treba istaći da Besi, iako mu je tek 24 godine, iza sebe ima ozbiljnu istoriju povreda, od kojih je kidanje ukrštenih ligamenata kolena svakako najteža u kraijeri.

Zanimljivo, Besi sada nije jedina opcija crno-belih. Još jedna velika želja Partizana ponovo je na tržištu. Reč je o američkom centru Mou Bambi, koji je dobio otkraz u Juti Džez.

Bamba je uz Besija bio jedna od glavnih meta Partizana ovog leta.

Amerikanac je bio šesti pik na NBA draftu 2018. godine, a u karijeri je igrao za Orlando , LA Lejkerse, Filadelfiju, LA Kliperse i Nju Orleans.

Tokom sedam sezona u NBA ligi, prosečno je beležio 6,8 poena, 5,4 skokova i 1,3 blokade po meču. Sa visinom od 213 centimetara i neverovatnim rasponom ruku od 239 centimetara, predstavljao bi veliko pojačanje u reketu za ekipu Željka Obradovića.

Ostaje da vidimo kako će crno-beli reagovati na vesti iz Amerike.

