Nedavno je košarkaš PartizanaŠejk Milton povredio zglob i preskočio duplo evroligaško kolo u Španije - Real Madrid i Baskonija.

Miltona nećemo gledati ni u ponedeljak od 20.00 protiv FMP-a, ali ni kasnije...

Partizan - PAOK Foto: Kurir Sport, Nemanja Nikolić

Naime, kako je preneo "Mozzartsport", očekuje se da milton preskoči i Pariz (petak 20.00).

Sada je čizma skinuta, ali oporavak još uvek nije završen.

