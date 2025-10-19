Partizan zbog povrede ostao bez važnog igrač za Pariz...
LOŠA VEST ZA PARTIZAN PRED PARIZ! Kako bez njega? ŽOC mora da reaguje!
Nedavno je košarkaš PartizanaŠejk Milton povredio zglob i preskočio duplo evroligaško kolo u Španije - Real Madrid i Baskonija.
Miltona nećemo gledati ni u ponedeljak od 20.00 protiv FMP-a, ali ni kasnije...
Naime, kako je preneo "Mozzartsport", očekuje se da milton preskoči i Pariz (petak 20.00).
Sada je čizma skinuta, ali oporavak još uvek nije završen.
