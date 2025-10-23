Slušaj vest

U četvrtak od 21 čas u Beogradskoj areni, Crvena zvezda dočekaće ekipu Baskonije u 6. kolu Evrolige.

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča, možete pratiti u lajv-blogu na portalu Kurir.rs, a direktan prenos utakmice čeka vas na televiziji Arena sport Premium 1.

Crvena zvezda - Real Madrid Foto: Starsport

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa

Ko će slaviti u meču Crvena zvezda - Baskonija?

