Crvena zvezda dočekaće Baskoniju u Beogradskoj areni (četvrtak, 21.00), a poznato je gde možete gledati direktan prenos ove utakmice
EVROLIGA
NOVI EVROLIGAŠKI ZADATAK ZA CRVENO-BELE: Zvezda dočekuje Baskoniju, evo gde možete gledati direktan prenos ovog meča
U četvrtak od 21 čas u Beogradskoj areni, Crvena zvezda dočekaće ekipu Baskonije u 6. kolu Evrolige.
Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča, možete pratiti u lajv-blogu na portalu Kurir.rs, a direktan prenos utakmice čeka vas na televiziji Arena sport Premium 1.
Crvena zvezda - Real Madrid Foto: Starsport
