"Kao advokat Stefić Petra dužnost mi je da reagujem povodom današnje objave KK Partizan u kojoj je moj klijent označen kao navodni falsifikator i prevarant koji sačinio i prodao 100 falsifikovanih sezonskih ulaznica, i da ukažem da su navodi iz predmetnog saopštenja ne samo neosnovani već i neprimereni. KK Partizan je ovakvim saopštenjem mom klijentu na jedan flagrantan način prekršio pretpostavku nevinosti i istog već sada proglasio izvršiocem nekoliko krivičnih dela, iako protiv mog klijenta još uvek nije ni pokrenut krivični postupak povodom krivične prijave KK Partizan, a za čije postojanje smo inače tek saznali iz pomenutog saopštenja. Podsećam da se shodno zakoniku o krivičnom postupku svako lice mora smatrati nevinim dok se njegova krivica ne utvrdi pravnosnažnom sudskom presudom, kao i da su sva fizička i pravna lica dužna da se toga pridržavaju i da poštuju pretpostavku nevinosti okrivljenog. To da li je moj klijent izvršio neko krivično delo na štetu KK Partizan ili ne, treba da se utvrdjuje u odgovarajućem krivičnom postupku pred nadležnim tužilaštvom i sudom, a ne u javnim saopštenjima KK Partizan. Shodno tome ja sam se već obratio KK Partizan sa zahtevom da se sporno saopštenje momentalno ukloni sa sajta i svih njihovih naloga na društvenim mrežama. Takodje, moj klijent će u najkraćem roku pokrenuti odgovarajuće postupke protiv odgovornih lica iz KK Partizan koja su sačinila i objavila ovakvo saopštenje."