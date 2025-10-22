Slušaj vest

Baskonija je jedini tim bez pobede u Evroligi,a u prošlom kolu poražena je od drugog srpskog predstavnika Partizana na svom terenu.

Timoti Luvavu-Kabaro, košarkaš Baskonije, izneo je očekivanja pred naredni okršaj u Evroligi.

"Moramo sve da uzmemo kao motivaciju. Znamo da su nezgodan protivnik i u gostima i kod kuće. Moramo da se držimo plana. Biće teška utakmica sigurno", rekao je Kabaro.

Crvena zvezda - Real Madrid Foto: Starsport

Baskonija je nekoliko mečeva izgubila u neizvesnoj završnici.

"Moramo da igramo zajedno više. Uvek je teško kad imaš nov tim, novog trenera. Imali smo i povrede. To su sve izgovori, ali je istina. Komplikovano je da predvidiš u kom pravcu će ekipa ići", dodao je francuski reprezentativac.

O Monekeu

Naravno. Čujemo se od kako je napustio tim. Čuli smo se i juče. Dobar mi je prijatelj, uvek smo u kontaktu", otkrio je Kabaro.

Svestan je šta ih očekuje u "Areni".

"Biće uzbudljivo. Igrati pred ovom publikom i protiv ovog tima... Fizički su jaki. Biće zanimljivo videti kako će novi momci u Evropi reagovati na ovu atmosferu. Nadam se da će ih podstaći", zaključio je Kabaro.

Ne propustiteEvroliga"VRLO BRZO ĆE SE SAZNATI PRAVA ISTINA!" Saša Obradović pred Baskoniju odgovorio na pitanje koje zanima sve navijače!
Saša Obradović
EvroligaISTINA JE: ZVEZDA JE DOBILA VELIKO POJAČANJE! Potvrđena fenomenalna vest pred nastavak Evrolige!
ZVEZDA-REAL_103.jpg
KošarkaKENAN POSLE KOŠA ZA POBEDU NAPRAVIO ŠOU! Detalji koje niste mogli da vidite! Amerikanac srušio Baskoniju, pa zaplesai i poslao moćnu poruku
Kenan.jpg
KošarkaSFEROPULOS POSLE LUDOG TRIJUMFA NAD BASKONIJOM: Donosili smo dobre odluke...

Košarkaši Crvene zvezde pozvali su navijače na VTB Superkup Izvor: KK Crvena zvezda