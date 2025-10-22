Slušaj vest

Baskonija je jedini tim bez pobede u Evroligi,a u prošlom kolu poražena je od drugog srpskog predstavnika Partizana na svom terenu.

Timoti Luvavu-Kabaro, košarkaš Baskonije, izneo je očekivanja pred naredni okršaj u Evroligi.

"Moramo sve da uzmemo kao motivaciju. Znamo da su nezgodan protivnik i u gostima i kod kuće. Moramo da se držimo plana. Biće teška utakmica sigurno", rekao je Kabaro.

Baskonija je nekoliko mečeva izgubila u neizvesnoj završnici.

"Moramo da igramo zajedno više. Uvek je teško kad imaš nov tim, novog trenera. Imali smo i povrede. To su sve izgovori, ali je istina. Komplikovano je da predvidiš u kom pravcu će ekipa ići", dodao je francuski reprezentativac.

O Monekeu

Naravno. Čujemo se od kako je napustio tim. Čuli smo se i juče. Dobar mi je prijatelj, uvek smo u kontaktu", otkrio je Kabaro.

Svestan je šta ih očekuje u "Areni".

"Biće uzbudljivo. Igrati pred ovom publikom i protiv ovog tima... Fizički su jaki. Biće zanimljivo videti kako će novi momci u Evropi reagovati na ovu atmosferu. Nadam se da će ih podstaći", zaključio je Kabaro.