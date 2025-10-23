Slušaj vest

Američki kombo bek Džered Batler novo je pojačanje Crvene zvezde!

Klub je zvanično predstavio Batlera sledećom objavom na sajtu:

Foto: KK Crvena Zvezda

"Bivši član Filadelfije i nekadašnji šampion NCAA sa Bejlorom, potpisao je u četvrtak u jutarnjim časovima ugovor sa Crvenom zvezdom, i donosi našem timu brojne kvalitete na pozicijama organizatora igre i beka šutera koje su trenutno oslabljene odsustvom brojnih igrača zbog povreda.

Džereda Batlera koji ima 25 godina i visok je 191 centimetar, na NBA draftu 2021. godine izabrali su Nju Orleans Pelikansi. Prethodno je imao sjajnu koledž karijeru i šampion je NCAA sa ekipom Bejlora.

Do sada je odigrao 148 utakmica u NBA ligi, sa prosekom od 6,7 poena, 1,5 skokova i 2,8 asistencija, nastupajući za Jutu, Oklahomu, Vašington i Filadelfiju.

Džered Batler Foto: Patrick Smith / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Katharine Lotze / Getty images / Profimedia

Upravo iz najbolje NBA sezone koju je imao u dresu Siksersa (u 28 utakmica prosečno je beležio 12 poena i 5 asistencija) stiže u Beograd gde će se, pošto prođe lekarske preglede staviti na raspolaganje timu i treneru Obradoviću.

KK Crvena zvezda ističe veliko zadovoljstvo jer se Batler i pored brojnih ponuda koje je imao u prethodnom periodu, odlučio da obuče dres KK Crvena zvezda i pojača naš tim!

Jared welcome to Crvena zvezda", stoji u objavi Crvene zvezde.

