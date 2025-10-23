ČUVENI SUDIJA UHAPŠEN SA VRAČARSKIM KLANOM! Sudi ABA ligu i Evroligu, delio je pravdu večitima! Evo za šta se tereti!
Poznati košarkaški sudija Uroš Nikolić (40) navodno je uhapšen juče u velikoj akciji policije, a po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal zbog sumnje da je deo organizovane kriminalne grupe osumnjičena za teška krivična dela, preneo je "Blic".
Kako saznaje pomenuti izvor, sudija Uroš Nikolić je priveden u međunarodnoj akciji policije u kojoj je privedeno ukupno 10 osoba.
Na sajtu Evrolige se navodi da je deo sudija koje sude na utakmicama ovog takmičenja.
On bi trebalo da bude saslušan danas u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal.
U saopštenju tužilaštva za organizovani kriminal navodi se da su u ovoj akciji uhapšene osobe sa sledećim inicijalima: B.S, U.N, S.M, M.A, N.O, M.T. i M.Ć, u Šapcu tri lica: Đ.T, S.M. i D.G, kao i tri lica u inostranstvu: M.Đ, A.O. i V.M, od kojih dvojica u Kraljevini Španiji.
Podsetimo, delu takozvanog vračarskog klana na čelu sa Nikolom Vušovićem, zvanim Džoni sa Vračara sudi se za tri ubistva i pet pokušaja ubistava. Vušović je, podsetimo, uhapšen u Barselovi, potom izručen Nemačkoj u kojoj je osuđen na 12 godina zatvora zbog planiranja ubistva pripadnika škaljarskog klana.
Ko je Uroš Nikolić?
Uroš Nikolić je čuveni košarkaški sudija koji je često delio pravdu na najvažnijim mečevima ABA lige, ali je sudio i Evroligu, kao i veliki derbi grčkog šampionata između Olimpijakosa i Panatinaikosa.
Tada se našao na udaru Panatinaikosa koji je poražen sa 76:74 i oglasio se saopštenjem posle utakmice.
- Kao klub smo naučili da ne trpimo nepravdu. Svi koji su gledali utakmicu videli su seriju provokativnik sudijskih odluka koje su kulminirale u poslednjih 10 minuta u kojima je razlika odlučujuća. Posebno u najkritičnijem trenutku utakmice kada je centar Olimpijakosa očigledno napravio korake pod košem. Kakva slučajnost da svaki trener koji igra protiv ovog tima komentariše parametre suđenja. Dokle ćemo da okrećemo glavu na tu statistiku? Dokle ćemo da smatramo da su takve stvari samo neke slučajne greške? Očekivali smo da će problemi sa sudijama da se reše brzo kada je potpisan novi sponzorski ugovor i produžena saradnja, sa pravim arbitrima spektakl je zagarantovan i naš proizvod je zaštićen. Sa nekontrolisanim potezima i nedostatkom kazni, imidž nesigurnosti i haosa je kreiran. Sigurni smo da je tako iskusan sudija gospodin Jerozuelo koji je predsednik sudija, da bude svestan svega ovoga i da će da uradi sve kako se ovakve nedopustive greške ne bi ponavljale. Mi smo ovde, gledamo sve i spremni smo da reagujemo pravnim putem i da branimo ono što nam je najsvetije, a to su naš tim i navijači. Naš grb zaslužuje poštovanje, naša istorija je merena večnošću, to je naša dužnost, jer mi ne igramo sa njima, već za njih - stajalo je u saopštenju Panatinaikosa.
Nikolić se našao i na meti navijača Partizana posle jednog derbija kada su mu pristalice crno-belih posvetile i analizu. Posle derbija u ABA ligi koji je Zvezda dobila sa 89:84, navijači Partizana o Urošu Nikoliću na društvenim mrežama napisali su sledeće:
"Ko je Uroš Nikolić?
- Sudio derbi koji je završen 5 na 3
- Sudio derbi kada je Beronovim koracima Zvezda došla do titule
- Sudio derbi prekinut zbog vređanja Vesne Čović kada je Zvezda uzela titulu
- Sudio danas - lično on svirao lažnih 5 sekundi Braunu"
Kurir sport / Blic
