Nikolić je dobro poznato lice u svetu srpske, ali i evropske košarke, te je često delio pravdu na važnim mečevima Evrolige i ABA lige.

Ovaj sudija se 2021. godine našao u sukobu sa KK Crvena zvezda i to posle meča protiv Cedevita Olimpije kada je navodno demolirao svlačionicu. Zvezda je rešila da ga tuži, oglasila se saopštenjem, a priložila je i video snimak razvaljene svlačionice.

SKANDAL! Crvena zvezda tvrdi da je poznati sudija DEMOLIRAO njihovu svlačionicu! Pogledajte šta je Nikolić ostavio iza sebe VIDEO Izvor: KK Crvena zvezda

- KK Crvena zvezda obaveštava javnost da je od ABA lige u četvrtak zahtevao hitno pokretanje disciplinskog postupka protiv sudije Uroša Nikolića i delegata Milana Krnete zbog dešavanja nakon utakmice 11. kola ABA Lige između KK Crvena zvezda i KK Cedevita Olimpija koja je odigrana 14. 04. 2021. godine u Beogradu.

Nakon fer i korektne utakmice koja je odigrana u hali “Aleksandar Nikolić” iz nama nepoznatih razloga, sudija Uroš Nikolić je potpuno demolirao sudijsku svlačionicu, napravio veliku materijalnu štetu i tom prilikom doživeo i povredu.

KK Crvena zvezda saznao je za ozbiljnost i razmere ovog incidenta tek kada se u javnosti pre tri dana pojavio video snimak potpuno uništene svlačionice u hali “Aleksandar Nikolić”.

Proverama kod čelnika SC “Tašmajdan” i hale “Aleksandar Nikolić” kao i MUP Republike Srbije koji su izvršili uviđaj i sačinili službenu belešku o ovom incidentu, KK Crvena zvezda je došao do saznanja da je sudijska svlačionica potpuno uništena!

Posebno nas iznenađuje i činjenica da delegat ove utakmice Milan Krneta nije zabeležio ovaj veliki incident i to smo utvrdili uvidom u njegov zvanični izveštaj sa te utakmice?

Podsećamo javnost da predstavnici KK Crvena zvezda prema pravilniku ABA lige nemaju pristup sudijskoj svlačionici. Zbog ovog još jednog nemilog događaja koji ponovo baca loše svetlo na već urušen imidž lige, i pošto smo prikupili sve relevantne podatke, uključujući i sporni video u trajanju od 20 sekundi, KK Crvena zvezda zahtevao je hitnu istragu (disciplinski postupak) i kažnjavanje svih aktera ovog skandala koji predstavlja još jedan težak udarac za regionalnu ligu i integritet i ugled svih učesnika i aktera ABA lige - navedeno je tada u saopštenju.

Zamerio se navijačima Partizana

Uroš Nikolić zamerio se navijačima Partizana posle derbija 13. kola ABA lige prošle sezone u kom je Zvezda slavila 89:84. Tada su mu pristalice crno-belih posvetile i analizu na pojedinim stranicama, te su naveli sledeće:

"Ko je Uroš Nikolić?

- Sudio derbi koji je završen 5 na 3

- Sudio derbi kada je Beronovim koracima Zvezda došla do titule

- Sudio derbi prekinut zbog vređanja Vesne Čović kada je Zvezda uzela titulu

- Sudio danas - lično on svirao lažnih 5 sekundi Braunu"

Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Napravio haos u Grčkoj

Nikolić se našao u centru pažnje grčkog derbija u kom je Olimpijakos savladao Panatinaikos sa 76:74 u Evroligi. Tada je Panatinaikos zbog njega i Damira Javora koji su delili pravdu na ovom meču izdao i saopštenje.

- Kao klub smo naučili da ne trpimo nepravdu. Svi koji su gledali utakmicu videli su seriju provokativnik sudijskih odluka koje su kulminirale u poslednjih 10 minuta u kojima je razlika odlučujuća. Posebno u najkritičnijem trenutku utakmice kada je centar Olimpijakosa očigledno napravio korake pod košem. Kakva slučajnost da svaki trener koji igra protiv ovog tima komentariše parametre suđenja. Dokle ćemo da okrećemo glavu na tu statistiku? Dokle ćemo da smatramo da su takve stvari samo neke slučajne greške? Očekivali smo da će problemi sa sudijama da se reše brzo kada je potpisan novi sponzorski ugovor i produžena saradnja, sa pravim arbitrima spektakl je zagarantovan i naš proizvod je zaštićen. Sa nekontrolisanim potezima i nedostatkom kazni, imidž nesigurnosti i haosa je kreiran. Sigurni smo da je tako iskusan sudija gospodin Jerozuelo koji je predsednik sudija, da bude svestan svega ovoga i da će da uradi sve kako se ovakve nedopustive greške ne bi ponavljale. Mi smo ovde, gledamo sve i spremni smo da reagujemo pravnim putem i da branimo ono što nam je najsvetije, a to su naš tim i navijači. Naš grb zaslužuje poštovanje, naša istorija je merena večnošću, to je naša dužnost, jer mi ne igramo sa njima, već za njih - stajalo je u saopštenju Panatinaikosa.

Izbacio legendu iz hale

Jedna izuzetno neprijatna scena obeležila je drugi meč finalne serije ABA 2 lige između Ilirije i Bosne, a u njoj se našao i Uroš Nikolić.

U mitskoj dvorani "Tivoli" uz sam teren sedele su istinske legende slovenačke košarke - superstar Lejkersa Luka Dončić i proslavljeni reprezentativac Jugoslavije Ivo Daneu.

Nažalost, 87-godišnji Daneu, koji je u ovoj istoj dvorani 1970. sa Jugoslavijom podigao trofej namenjen prvaku sveta, doživeo je ogromno ponižnje.

Dobio je naredbu od sudijske trojke, koju su činili Uroš Nikolić, Uroš Obrknežević i Marko Mustapić, da napusti prvi red.

Nije bio zadovoljan Daneu kriterijumom suđenja, dobacivao je nešto arbitrima, pa su rešili da ga izbace, na zaprepašćenje svih u dvorani. Luka Dončić u čudu je gledao ovu neprijatnu scenu.

Očekivano, potez sudija naišao je na osudu brojnih ljubitelja košarke širom regiona.

Proslavljeni Hrvat Aco Petrović zapitao se da li je srpski sudija Uroš Nikolić uopšte znao koga izbacuje.

Odmah nakon meča oglasio se na društvenim mrežama:

"Nisam siguran da je Uroš Nikolić, sudija na utakmici Ilirija - Bosna, uopšte znao koga isključuje sa utakmice. Bila je to košarkaška legenda Ivo Daneu, koji mu je očigledno, nešto dobacio iz prvog reda parketa. Apsolutno nepotrebno", poručio je zgranuti Petrović.

