Trener Partizana Željko Obradović govorio je za medije uoči utakmice koju će njegov tim igrati protiv Pariza (petak, 20.30).

Obradović je istakao da su njegovi igrači svesni situacije pred sutrašnji meč budući da je situacija sa povredama i pronalaskom rešenja na tržištu jasna, ali da od povratka Ifea Lundberga u tim nema ništa.

- Raspoloženje u timu je dobro. Svesni smo situacije u kojoj se nalazimo, znali smo da nam fale dvojica igrača. Čak smo imali problem i sa Murinenom, koji je dobio udarac pre treninga. Videćemo kako će biti sutra. Na nama je da ipak pripremimo utakmicu na najbolji mogući način i uradimo sve da ostvarimo pobedu protiv tima koji igra slično kao prošle godine. Promenili su roster i trenera, ali nisu odustali od agresivnog stila igre, udvajanja i presinga po celom terenu. Što se tiče napada, dva glavna pleja su najbitniji u timu i svi idu ka skoku. Posle osvojene lopte odmah sledi šut za tri poena. Oni su prvi po šutevima u Evroligi, a imaju čak 85% poseda, što im donosi ofanzivni skok. To je sve što smo prošli i plan utakmice je veoma jasan - rekao je Obradović, pa dodao:

- Zainteresovani smo za centra, a situacija sa Karlikom i Šejkom nas je naterala na razmišljanje da razmišljamo i o angažovanju spoljnih igrača. Milton izgleda sve bolje, neće igrati sutra, ali procenićemo njegovu situaciju od nedelje pa ćemo videti hoće li biti spreman za duplo kolo. Kada je reč o povratku Lundberga, ja tu opciju nisam razmatrao, verujem i niko u klubu. To je još letos bilo završeno, ali da se ne vraćamo na to.

Zatim je, na pitanje novinara da prokomentariše dolazak Batlera u Crvenu zvezdu, ljutito zaključio kako ne želi da priča o drugim klubovima.

- Neću ja da vam pričam o drugim klubovima nikad. Ko je šta radio i kako se pojačao. Ja pričam o Partizanu i dao sam veoma konkretan odgovor da smo na tržištu, da gledamo sve opcije i ako budemo našli nešto što mislimo da nam treba i da je interesantno za nas, probaćemo da ga dovedemo - zaključio je Željko Obradović.

