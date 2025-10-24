Partizan i Pariz igraju meč 6. kola Evrolige u petak od 20.30, a poznato je gde možete gledati direktan prenos ovog duela
EVROLIGA
OSLABLJENI CRNO-BELI TRAŽE NOVU EVROLIGAŠKU POBEDU: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Partizan - Pariz
Košarkaši Partizana u 6. kolu Evrolige dočekuju Pariz (petak, 20.30) i, iako oslabljeni, tražiće novu pobedu.
Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos meča čeka na televiziji Arena sport Premium 1.
Baskonija - Partizan Foto: ADRIAN RUIZ HIERRO/EFE
