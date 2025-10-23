Slušaj vest

Višemesečni napori Partizana da dovede pojačanje na poziciji centra konačno su urodili plodom.

Kako Kurir ekskluzivno saznaje, novi član crno-belih postao je Bruno Fernando, doskorašnji centar Reala iz Madrida.

1/7 Vidi galeriju Real - Partizan Foto: OSCAR DEL POZO / AFP / Profimedia

Centar iz Angole je početkom godine stigao u Real iz Toronto Reporsa, kako bi zamenio Edija Tavaresa.

Dolaskom novog trenera Serđa Skariola, postalo je jasno da neće imati značajniju ulogu ove sezone, pa je došlo do raskida dve strane.

To je iskoristio Partizan i rešio deficitarnu poziciju.

Ovaj 27-godišnji centar visok 208 cm i težak 109 kilograma na pet utakmica ove sezone u Evroligi je igrao prosečno 10 minuta sa učinkom 4.4 poena i 3.4 skoka.

Zanimljivo je da je igrao protiv Partizana, ali i Crvene zvezde ove sezone. Protiv crno-belih je proveo na parketu tek pet minuta i upisao dva poena, dva skoka, jednu asistenciju i dve izgubljene lopte. Protiv Crvene zvezde je igrao dva minuta više, upisao tri poena i jedan skok.

Bruno Fernando je 2019. godine izabran u drugoj rundi drafta kao 34. pik od strane Filadelfije.

U NBA ligi je igrao za Atlantu, Boston, Hjuston i Toronto. Sakupio je ukupno 220 utakmica u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu.

Sa reprezentacijom Angole je osvojio zlato ovog leta na prvenstvu Afrike, a izabran je u najbolji tim prvenstva.

Promocija Bruna Fernanda uslediće posle utakmice protiv Pariza, koju Partizan igra u petak uveče.