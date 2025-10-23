Micić je za 25 minuta postigao 22 poena
Evroliga
MICIĆ RAZBIO MONAKO: Hapoel zadržao vrh tabele Evrolige
Košarkaši Hapoela upisali su petu pobedu i tako zadržali vrh tabele Evrolige.
Izraelski klub je u okviru šestog kola kao domaćin u Sofiji savladao Monako 85:77 (27:18, 17:16, 18:29, 23:14).
Monako je doživeo treći poraz.
Junak pobede bio je srpski reprezentativac Vasilije Micić.
Micić je za 25 minuta postigao 22 poena, a dodao je jedan skok, tri asistencije, jednu osvojenu loptu i pet izgubljenih lopti.
Motli je postigao 17 poena, Malkolm i Oturu po 11, a Blekni 10.
Kod gostiju Majk Džejms je postigao 20 poena, Okobo i Tajs po 12, a Dijalo 11.
