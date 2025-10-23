Slušaj vest

Košarkaši Hapoela upisali su petu pobedu i tako zadržali vrh tabele Evrolige.

Izraelski klub je u okviru šestog kola kao domaćin u Sofiji savladao Monako 85:77 (27:18, 17:16, 18:29, 23:14).

Vasa Micić, Hapoel Foto: Ivan S Ivanov / Zuma Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Screenshot

Monako je doživeo treći poraz.

Junak pobede bio je srpski reprezentativac Vasilije Micić.

Micić je za 25 minuta postigao 22 poena, a dodao je jedan skok, tri asistencije, jednu osvojenu loptu i pet izgubljenih lopti.



Motli je postigao 17 poena, Malkolm i Oturu po 11, a Blekni 10.

Kod gostiju Majk Džejms je postigao 20 poena, Okobo i Tajs po 12, a Dijalo 11.

