"Podigli smo agresivnost. Hteli smo da pobedimo i da igramo. Nismo bili onakvi kakvi želimo da budemo ako hoćemo da pobeđujemo. Dobro je što smo pobedili i da naučimo iz pobede na našim greškama. Ovako kako smo igrali prvo poluvreme ne treba da se ponavlja. Podigli smo agresivnost, defanzivni bili u napadu dobili opcije. To nam je dalo samopouzdanje. "Još je rano za hemiju. Kako bude išlo vreme i kako budemo igrali više utakmica, hemija će biti bolja", rekao je Obradović.