Posle dva poraza na startu Evrolige, Crvena zvezda je u ovom takmičenju stigla do četvrte uzastopne pobede.

U Beogradskoj areni je pala Baskonija koja je sezonu otvorila sa katastrofalnih šest poraza u prvih šest utakmica.

Crveno-beli su španski tim pobedili ubedljivom razlikom od 18 poena, ali do toga su došli uz određene probleme.

Posebno je prvo poluvreme bilo problematično.

Nakon odličnog starta utakmice Zvezda je usporila, pa ja na kraju prvog poluvremena imala zaostatak od tri poena.

Meč je bio rešen u trećoj četvrtini u kojoj je srpski predstavnik postigao 17 poena više od rivala.

Čima Moneke je ove sezone jedan od najboljih košarkaša Crvene zvezde, a protiv Baskonije, tima za koji je igrao prošle sezone, postigao je 12 poena, uz osam skokova.

Nakon utakmice se oglasio putem društvene mreže Instagram sledećim rečima.

- Čak i kada nije lepo... prihvatamo ovo - jasna je poruka Nigerijca.

Moneke je imao još nekoliko objava, a iskoristio ih je da pohvali saigrače Džordana Nvoru i Kodija Miler-Mekintajera.

U prvih šest evroligaških utakmica ove sezone Čima Moneke je u proseku beležio 14 poena, 7,2 skokova i 1,2 asistencije uz indeks korisnosti od 17,8.

