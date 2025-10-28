Crvena zvezda kroji vrh tabele Evrolige.
OVAKO IZGLEDA TABELA EVROLIGE POSLE PETE VEZANE POBEDE ZVEZDE! Karambol na vrhu, a gde je Partizan?
Crvena zvezda je rasturila Asvel u sedmom kolu Evrolige rezultatom 79:65.
Zvezda je u Beogradskoj areni upisala petu vezanu pobedu u Evroligi i sada se nalazi u smom vrhu tabele.
Nakon ove pobede, uz jedan meč više od ostalih rivala, Zvezda je na deobi drugog i trećeg na tabeli sa učinkom 5-2!
Ispred nje su Hapoel Tel Aviv i Žalgiris koji dele mesto broj tri i dva sa Zvezdom! Partizan je u ovom momentu, pre okršaja sa Hapoelom u sredu 14. sa učinkom 3-3.
