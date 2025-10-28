Slušaj vest

Crvena zvezda je rasturila Asvel u sedmom kolu Evrolige rezultatom 79:65.

Zvezda je u Beogradskoj areni upisala petu vezanu pobedu u Evroligi i sada se nalazi u smom vrhu tabele.

Foto galerija iz Arene Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Nakon ove pobede, uz jedan meč više od ostalih rivala, Zvezda je na deobi drugog i trećeg na tabeli sa učinkom 5-2!

Ispred nje su Hapoel Tel Aviv i Žalgiris koji dele mesto broj tri i dva sa Zvezdom! Partizan je u ovom momentu, pre okršaja sa Hapoelom u sredu 14. sa učinkom 3-3.



Standings provided by Sofascore

Ne propustiteEvroligaCRVENA ZVEZDA SE OGLASILA HITNIM SAOPŠTENJEM! Tema su Batler, Grejem i Nvora: Poznato u kom su stanju i kada će na teren!
KK Crvena zvezda
EvroligaŠTA SE DEŠAVA SA DŽEREDOM BATLEROM?! Najveće pojačanje Zvezde ne igra protiv Asvela - kada ćemo moći da ga vidimo na terenu?!
Džered Batler
EvroligaHAOS PRED MEČ MAKABI - ZVEZDA! Izraelski navijači BESNI zbog jednog poteza kluba: Traže objašnjenje posle kontroverzne odluke!
MACCABI-ZVEZDA_59.JPG
EvroligaZVEZDA DOČEKUJE ASVEL! Evo gde možete pratiti uživo prenos spektakla iz Arene!
KK Crvena zvezda

BONUS VIDEO:

Novak Đoković Crvena zvezda Delije Izvor: Kurir