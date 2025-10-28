Nestvarna partija bivšeg košarkaša Partizana Ajzee Majka.
ludilo
PARTIZAN SE ODREKAO KRILNOG CENTRA I POGRESIO? Au, šta je uradio!
Slušaj vest
Košarkaši minhenskog Bajerna pobedili su Real Madrid rezultatom 90:84 u 7. kolu Evrolige.
Junak pobede Bajerna bio je bivši igrač Partizana Ajzea Majk sa 29 ubačenih koševa!
Foto galerija iz Arene Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Vidi galeriju
Rejtan-Mejs ga je ispratio sa 12 poena, dok su Oskar da Silva i Kamar Boldvin postigli po 10. Vladimir Lučić je postigao 4, a Stefan Jović 8 poena.
U redovima Reala, videli smo da je Trej Lajls sa 20 poena bio najefikasniji i da je Valter Tavares dodao 13 uz 7 skokova, a Teo Maledon 15 i podelio 4 asistencije.
BONUS VIDEO:
Reaguj
2