Košarkaši minhenskog Bajerna pobedili su Real Madrid rezultatom 90:84 u 7. kolu Evrolige.

Junak pobede Bajerna bio je bivši igrač Partizana Ajzea Majk sa 29 ubačenih koševa!

Rejtan-Mejs ga je ispratio sa 12 poena, dok su Oskar da Silva i Kamar Boldvin postigli po 10. Vladimir Lučić je postigao 4, a Stefan Jović 8 poena.

U redovima Reala, videli smo da je Trej Lajls sa 20 poena bio najefikasniji i da je Valter Tavares dodao 13 uz 7 skokova, a Teo Maledon 15 i podelio 4 asistencije.

