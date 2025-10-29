"Vrlo važna pobeda Zvezde, iako je to samo korak napred, tj. korak da se izdrži sa ovima gore. Niko se nije povredio, publika je bila zadovoljna, Odželej polako dolazi, Izundu korak po korak, Kalinić borben, taktički razigran, ali van forme, tu mislim i na Davidovca. Tu ne možeš sa jačim ekipama da prođeš. Od Jaga sam očekivao više, ali šutirao je sa rezonom", rekao je Đurović nakon meča.

"Moneke, on je takav, taj je koji pali publiku, ne možeš da mu kažeš da ne radi tako. Malo je crkuzantski, ali to je njegov imidž. Ne može da buide reprer da li je dobro igrao protiv Asvela, nego protiv Makabija kada je utakmica na strani. Zvezda mora da popravi šut sa srednje distance, slobodna bacanja su u redu. Mora da se obrati pažnja na to, ali i da molimo Boga da se šuiteri vrate, kako da odigraš na centre kad ne možeš da ubaciš", rekao je Đurović.