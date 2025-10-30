Makabi i Crvena zvezda igraju meč osmog kola Evrolige u četvrtak od 20.05 u dvorani "Aleksandar Nikolić", a poznato je gde možete gledati direktan prenos ove utakmice
EVROLIGA
CRVENO-BELI ŽELE NASTAVAK SERIJE! Zvezda igra u Beogradu, a gostuje: Evo gde možete gledati direktan prenos meča tima sa Malog Kalemegdana i Makabija
Košarkaši Crvene zvezde meč osmog kola Evrolige protiv Makabija iz Tel Aviva igraju u četvrtak od 20.05 u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić" i žele da nastave sa pobedama.
Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos očekuje na televiziji Arena Sport Premium 1.
Nikola Kalinić protiv Makabija Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
Ko će slaviti u meču Makabi - Crvena zvezda?
