Partizan i Barselona odigraće meč osmog kola Evrolige u petak od 20.30 u Beogradskoj Areni, a poznato je gde možete gledati direktan prenos ove utakmice
CRNO-BELI NA NOVOM EVROLIGAŠKOM ISKUŠENJU: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Partizan - Barselona!
Košarkaši Partizana u petak od 20.30 u Beogradskoj Areni dočekuju Barselonu u meču osmog kola Evrolige.
Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na Areni Sport Premium 1.
