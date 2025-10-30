Slušaj vest

Hapoel iz Tel Aviva je kao domaćin u Sofiji pobedio Partizan u 7. kolu Evrolige i sada ima učinak od šest pobeda i jedan poraz.

Vasilije Micić je protiv crno-belih postigao 10 poena uz četiri asistencije i dva skoka, a nakon utakmice je odgovarao na pitanje novinara.

- Mislim da smo imali dobro kraj treće i početak četvrte deonice. Napravili smo odličan rezultat i kasnije meč uspeli da privedemo kraju. Naša istrajnost da se nedostaci Partizana konstantno napadaju urodlila je plodom - rekao je Micić.

Mnogi su iznenađeni učinkom Hapoela koji je aktuelni lider Evrolige.

- Iskreno, ni sam ne znam kako sa strane izgledamo. Najvažnije da postiji entuzijazam i želja da se prilagodimo ulogama i prilagodimo jedni drugima. Previše je mečeva i mislim da je to zdrav pristup. Nismo još izgradili hemiju i stil igre što je dobro jer postoji prostor da napredujemo.

Upitan je o utakmicama Crvene zvezde i Partizana, a odgovorom je iznenadio.

- Iskreno ne gledam košarku već duži period. Ne da je ne volim, obožavam je, ali fokusiran sam na stvari koje su do mene, da što više treniram, da pronađem filter... Svaka čast Zvezdi, ekipa je pokazala reakciju. Rekao sam da taj tim zaista ima potencijal, atletski je moćan, visok, ima mnogo opcija u napadu i odbrani. Partizan ima peh sa povredama, mnogo važnih igrača nedostaje. Duga je sezone, mnogo se stvari brzo menjaju. Drugačije će biti kada se tim oformi i svi budu zdravi.

Iznenađen je aktuelnim stanjem na tabeli.

- Ponavljam, ni sam ne znam kako smo prvi. Meni je sve ovo interesantno. Leto nije bilo sjajno u svakom pogledu, ali dovoljno sam iskusan da gledam u svoje dvorište, da ne gledam druge. Usmerenost na rad i svaki dan po malo biti bolji mi pomaže. Od stara me je Hapoel želeo i dobio sam ulogu koja mi odgovara. Nisam morao da se borim za tako nešto, to su stvari koje bih izdvojio. Uživam ponovo u košarci. Tip sam igrača koji mora da igra i ima minute. Imam pravo i na grešku i da se izvučem iz greške. Mislim da sam danas imao dobar učinak kada je bilo neophodno. Srećan sam što igram.

Otkrio je i da je imao kontakt sa Dušanom Alimpijevićem, novim selektorom reprezentacije Srbije.

- Čuo sam se da njim pre dva dana, čestitam, prelepa je pozicija biti selektor. Nadam se da ćemo svi imati mogućnost i vremana da učestvujemo u prozorima i da se borimo za naredne ciljeve. Alimpijević je mlad, ali i iskusan. Već duže je na sceni kao trener, borac je, ne odustaje, vizionar i verujem u pozitivne stvari - poručio je Vasilije Micić.

